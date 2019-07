Tientallen Zwitserse militairen plots ziek, vier personen kritiek IB

05 juli 2019

00u22

Meer dan 40 militairen en rekruten van een Zwitserse legeracademie zijn vandaag in het ziekenhuis opgenomen nadat ze allemaal plots erg ziek werden. Vier personen zouden in kritieke toestand verkeren, zegt legerwoordvoerder Daniel Reist.

Volgens het Zwitserse ministerie van Defensie kregen minstens 43 mannen - allen leden of rekruten van de Jassbach-academie in Linden - in de late namiddag te kampen met acute gastro-intestinale symptomen zoals diarree en braken. Ze werden met ziekenwagens en helikopters naar het ziekenhuis overgebracht.

De autoriteiten proberen nu de oorzaak van deze uitbraak te achterhalen en de Jassbach-site werd tot nader order in quarantaine geplaatst.