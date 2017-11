Tientallen witte ballonnen eren vermiste Maëlys (9) mvdb

17u09

Bron: Europe 1 - 7sur7 2 rv Zo'n 150 mensen zijn vanochtend bij elkaar gekomen in een park in het Oost-Franse Abrets voor de verjaardag van de vermiste Maëlys. Het Franse meisje dat in de nacht van 26 op 27 augustus verdween uit een slaapruimte van een feestzaal waar een trouwfeest bezig was, zou vandaag op 5 november haar negende verjaardag hebben gevierd.

De aanwezigen lieten rond 11 uur veelal witte ballonnen de lucht in ter ere van het vermiste kind. Op elke ballon stond haar naam geschreven. Jennifer de Araujo, de moeder van Maëlys, nam kort het woord: "Wij je ouders, je zus, onze families, onze vrienden, alle aanwezigen hier, willen je vandaag eren met deze ballonnen. We willen dat de gehele waarheid zo snel mogelijk naar boven komt."

De zaak houdt Frankrijk al maanden in de ban. Een 34-jarige oud-militair die aanwezig op het feest was, zit in de cel wegens mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning. Nordahl Lelandais blijft zijn onschuld uitschreeuwen, ook al pleiten verschillende zaken tegen hem.

De man blijft aangehouden op verdenking van ontvoering en vrijheidsberoving van een minderjarige jonger dan 15 jaar. Van Maëlys wiens juiste leeftijd lange tijd onduidelijk was, zelf is vooralsnog geen spoor.

AFP Maëlys' moeder Jennifer, centraal op de foto, laat een ballon los.