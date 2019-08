Tientallen vluchten geschrapt in luchthaven van München na veiligheidsincident AW

27 augustus 2019

10u49

Het vliegveld van het Duitse München heeft vandaag zeker vijftig inkomende en vertrekkende vluchten geschrapt na een incident met een passagier. De man was zonder controle achter de douane gekomen waarna de luchthaven de twee terminals deels sloot en de politie naar hem op zoek ging.

De politie hield de man na enkele uren aan. Daarna kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang. De persoon die de veiligheidscontrole ontweek, zou de terminal zijn binnengekomen via een nooduitgang, zegt de politie. Daarna moest onderzocht worden waar hij was geweest. De luchthaven raadt passagiers aan contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.



Dit soort incidenten komt vaker voor op de Duitse luchthaven. Vorig jaar veroorzaakte een 40-jarige vrouw een miljoenenschade door ongecontroleerd door een nooddeur te gaan. De luchthaven schrapte 330 vluchten waar 31.000 passagiers last van hadden.