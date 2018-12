Tientallen villa’s en strandhuizen, een private zoo en verjongingskuren in Zwitserland: zo decadent leefde drugsbaron El Chapo KVDS

01 december 2018

20u31

Bron: AP, The Guardian 5 In New York is het proces aan de gang tegen de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquin ‘El Chapo’ Guzman. Deze week kwam een getuige aan het woord die een gedetailleerd beeld schetste van het decadente leven van de steenrijke crimineel. En daarin was niks te gek, zo blijkt.

Het was Miguel Angel Martinez - een voormalig hooggeplaatst lid van het Sinaloadrugskartel en goede vriend van El Chapo – die een boekje opendeed over zijn vroegere baas. Volgens hem was het de cocaïneboom in de vroege jaren 90 die aan de basis lag van het fortuin van de drugsbaron, die als kind in armoede opgroeide.

Tunnels

Hij beschreef hoe het kartel tonnen cocaïne de Verenigde Staten binnensmokkelde, door tunnels onder de grens, in tankwagens met geheime compartimenten en zelfs in nepblikjes met chilipepers. Wat terugkwam, waren tientallen miljoenen dollars in cash.





Het meeste ging naar de Mexicaanse stad Tijuana, waar één van de drie privévliegtuigen van El Chapo het elke maand kwam oppikken, aldus Martinez. De jets kwamen terug met bedragen tot 10 miljoen dollar aan boord, omgerekend zo’n 8,8 miljoen euro. Het meeste geld werd verborgen in speciale opslaghuizen. Een deel ervan werd in koffers van Samsonite gestopt en naar Mexicaanse banken gebracht. Daar werden de dollars door omgekochte bankbedienden netjes ingeruild voor peso’s. Zonder dat er vragen werden gesteld. (lees hieronder verder)

El Chapo gebruikte zijn privévliegtuigen volgens Martinez ook om Mexico rond te vliegen met zijn leger van zwaarbewapende bodyguards en bezoekjes te brengen aan zijn vele villa’s. “Hij had huizen op elk strand en een ranch in elke staat”, klonk het. Een ervan was een strandhuis in Acapulco met een private zoo. Met een “klein treintje” kon hij daar rondrijden en naar de leeuwen, tijgers en panters kijken. Er lag ook een jacht voor anker met de naam ‘Chapito’.

Flink wat geld ging ook naar de “vier tot vijf vrouwen” in het leven van El Chapo, dixit Martinez. “We moesten hen allemaal betalen”, klonk het, terwijl de vrouw van de drugsbaas in de rechtszaal zat te luisteren. (lees hieronder verder)

El Chapo ontwikkelde ook een liefde voor reizen volgens zijn voormalige kompaan. Zo trok hij onder meer naar het Chinese Macau om te gokken en naar Zwitserland voor “verjongingskuren”.

Er kwam voor de eerste keer een einde aan de pret toen El Chapo in 1993 verwikkeld raakte in een bloederige territoriumstrijd met het rivaliserend Tijuanakartel. Dat stuurde onder meer een team huurmoordenaars naar een vliegveld in Guadalajara om El Chapo uit te schakelen. In de plaats doodden ze echter (per ongeluk) de rooms-katholieke kardinaal Juan Jesús Posadas Ocampo. Dat veroorzaakte zo een golf van verontwaardiging onder de Mexicanen dat er een klopjacht werd ingezet naar de drugsbaron. Hij werd uiteindelijk opgepakt, nog voor hij een plan ten uitvoer kon brengen om naar het buitenland te vluchten, zegt Martinez. (lees hieronder verder)

Enkele dagen voor hij uitgeleverd zou worden aan de Verenigde Staten, slaagde hij er echter in om te ontsnappen door een aantal bewakers om te kopen en zich in een wasmand te verstoppen. De jaren daarop lukte het hem om uit handen te blijven van de politie en zijn drugskartel uit te bouwen tot het belangrijkste van Mexico. Het leverde naar schatting 90 procent van alle cocaïne en heroïne in de Verenigde Staten en Europa, plus nog een flink deel in de rest van de wereld.

Douche

Het duurde tot 2014 eer hij weer in de cel belandde, door een samenwerking van de Mexicaanse en Amerikaanse politie. Opnieuw vroegen de VS om zijn uitlevering en opnieuw slaagde hij erin om te ontsnappen. Deze keer via een tunnel van 10 meter diep en 1,5 kilometer lang, die uitkwam in de douche van zijn cel. Om het uitgegraven puin te vervoeren gebruikten zijn handlangers een motor. (lees hieronder verder)

Zijn herwonnen vrijheid was echter van korte duur. Een half jaar later zat hij alweer vast na een schietpartij in Los Mochis. En deze keer lukte het wél om hem naar de VS te brengen. Dat gebeurde vorig jaar. In New York staat hij nu terecht voor zijn misdaden. Hij pleit onschuldig voor drughandel.

Neus

Volgens de verdediging van El Chapo is Martinez geen betrouwbare getuige. Hij zou zo een zware cocaïneverslaving gehad hebben toen hij nog voor de drugsbaas werkte, dat het zijn neus beschadigde. Martinez zelf gaf daarop toe dat hij toen tot 4 gram coke per dag gebruikte, maar dat hij nu al 20 jaar clean is.