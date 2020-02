Tientallen Turkse militairen gedood in Syrië, land zweert wraak en “zal alle Syrische vluchtelingen doorlaten naar Europa” AW TT

28 februari 2020

05u11

Bron: ANP, Reuters 134 Turkije zal geen Syrische vluchtelingen meer tegenhouden die via land of zee Europa proberen te bereiken. Dat zegt een hoge Turkse functionaris tegen persbureau Reuters. De bron zegt dat de politie, kustwacht en grenswachten al zijn geïnstrueerd. Het dreigement aan Europa komt er na de zware aanval van het Syrische leger tegen Turkse militairen.

De maatregel zou te wijten zijn aan de 33 Turkse militairen die gedood werden bij een luchtaanval in de Syrische provincie Idlib, én de verwachte komst van meer vluchtelingen vanuit die regio. In afwachting daarvan kreeg de Turkse politie, de kustwacht en grensbewakingsambtenaren het bevel om zich terug te trekken. Allicht wil Turkije zo druk zetten op Europa om hem te steunen.

Het Syrische regeringsleger is bezig met een offensief om die provincie aan de grens met Turkije in handen te krijgen. Dat heeft geleid tot een enorme vluchtelingenstroom. In Turkije bevinden zich al zo'n 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen.

Turkije reageerde vannacht met artilleriebombardementen op stellingen van het Syrische regeringsleger, melden overheidsfunctionarissen aan staatspersbureau Anadolu. Bronnen zeggen dat de Turkse president Erdogan en zijn staf crisisberaad hebben gehouden vanwege de aanval. NAVO-topman Jens Stoltenberg veroordeelde de aanval en belde met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu over de situatie in Idlib.

VS steunen Turkije

Ook de Verenigde Staten eisen dat het Syrische regime van Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland hun “walgelijke” offensief in de Syrische provincie Idlib staken. Dat zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde aan dit walgelijke offensief van het Assad-regime, Rusland en door Iran gesteunde strijdkrachten”, zei de woordvoerder.