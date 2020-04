Tientallen Rohingya dood gevonden op schip jv

16 april 2020

06u31

Bron: ANP/RTR 0 De kustwacht van Bangladesh heeft tientallen dode Rohingya-vluchtelingen gevonden op een boot die al wekenlang ronddreef op zee. Bijna 400 mensen aan boord werden gered, maar waren uitgehongerd.

De groep is eerder gevlucht uit Myanmar, waar deze bevolkingsgroep wordt vervolgd, en probeerde tevergeefs Maleisië te bereiken. "Ze waren ongeveer twee maanden op zee en leden honger", vertelde een van de leden van de kustwacht. Alle 382 geredde vluchtelingen worden teruggestuurd naar Myanmar.

In Bangladesh leven meer dan 700.000 Rohingya die zijn gevlucht voor etnisch geweld tegen hen in Myanmar. Veel van hen willen uit de vluchtelingenkampen in Bangladesh vertrekken en hun toevlucht zoeken in Maleisië, omdat daar overwegend moslims wonen. In Myanmar en Bangladesh zijn de islamitische Rohingya in de minderheid.

Bangladesh heeft vorig jaar al vijfhonderd mensen opgepakt die via smokkelboten richting Maleisië wilden. De afgelopen jaren zijn honderden mensen omgekomen die probeerden de Golf van Bengalen over te steken.