Tientallen ngo-leden op Lesbos gearresteerd wegens illegale hulp aan vluchtelingen ADN

19 september 2018

16u10

Bron: Belga 0 De leider van de hulporganisatie Emergency Response Centre International (ERCI) is op het Griekse eiland Lesbos gearresteerd en overgedragen aan het gerecht. De man en tientallen medewerkers van zijn en andere ngo's worden beschuldigd van lidmaatschap aan een illegaal netwerk voor vluchtelingen.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat een resem medewerkers van minstens drie ngo's op Lesbos in de Oost-Egeïsche Zee als mensensmokkelaar actief waren. Dertig mensen, onder hen 24 buitenlanders, hebben volgens de politie systematisch geholpen bij de overtocht van migranten van Turkije naar Griekenland.

De politie kwam op het spoor van de illegale activiteiten toen in februari twee van haar leden werden gearresteerd, die op Lesbos met een voertuig met valse nummerplaten van het Griekse leger rondreden. Daarna volgde een maandenlang onderzoek en observatie van de ngo's, klinkt het in politiekringen. De ERCI-chef heeft zich vrijwillig bij de politie aangegeven, schrijft het Griekse persbureau ANA-MPA.

Onder de beklaagden bevindt zich ook de Syrische vluchtelingenhelpster Sarah Mardini, die al drie weken in voorlopige hechtenis in een gevangenis in Piraeus zit. Sarah en haar zus Yusra haalden in 2015 wereldwijd het nieuws. Toen zouden beide zwemsters urenlang een vluchtelingenboot met een touw voortgetrokken hebben. De boot was voor de kust van Lesbos in de problemen geraakt. Daarna zochten de twee asiel in Duitsland.