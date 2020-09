Tientallen migranten springen van schip van hulporganisatie om al zwemmend Italië te bereiken ADN

17 september 2020

17u04

Bron: Belga 1 Zo'n zeventig migranten zijn donderdag voor de kust van Sicilië van een reddingsschip van de Spaanse actiegroep Open Arms gesprongen. Ze probeerden zwemmend de stad Palermo te bereiken, maar werden onderschept door de politie en de kustwacht.

De migranten die van boord sprongen, maakten deel uit van een groep van zo'n 270 mensen. Ze waren eerder op de Middellandse Zee gered door de bemanning van het schip Open Arms, van de gelijknamige ngo.

Onduidelijkheid

Het schip voerde tussen 8 en 10 september meerdere reddingsacties uit, maar heeft nog geen duidelijkheid gekregen over waar die migranten aan land mogen komen. De kustwacht heeft al wel twee zwangere vrouwen en een van hun echtgenoten van boord gehaald. Zij krijgen medische hulp.



Rai News meldde dat in totaal intussen zeker 275 mensen op het schip van de ngo zitten, onder wie heel wat minderjarigen. Ze worden mogelijk overgebracht naar een quarantaineschip. De Open Arms zette koers naar Palermo nadat Malta het schip had geweigerd. Het ligt nu voor de kust van de Siciliaanse hoofdstad.

Italië is al jaren een belangrijke toegangspoort tot Europa voor migranten die op bootjes de zee oversteken. Ze vertrekken veelal vanuit Libië. Italië heeft de havens vanwege de coronacrisis gesloten voor particuliere reddingsschepen. De Italianen ondersteunen ook de Libische kustwacht, die migrantenbootjes probeert tegen te houden.

