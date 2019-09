Tientallen migranten proberen van Griekenland naar Italië te varen KVE

25 september 2019

11u05

Bron: Belga 1 Ongeveer 60 zeemijl ten westen van het toeristische Griekse eiland Zakynthos zijn 42 migranten gered. Ze waren aan boord van een zeiljacht op weg naar Italië, toen ze een noodsignaal uitzonden, bericht de publieke omroep ERT.

Een vrachtschip nam de opvarenden aan boord. Ze zullen naar de Griekse haven van Kalamata gebracht worden. Van waar de migranten afkomstig zijn, is niet bekend.

In de Ionische Zee, tussen Italië en Griekenland, worden bijna dagelijks migranten op weg naar Italië ontdekt. Migranten proberen via de door mensensmokkelaars georganiseerde overvaarten uit Griekenland en Turkije de bijna volledig gesloten Balkanroute te omzeilen, en op die manier tot in West-Europa te geraken.