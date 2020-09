Tientallen mensen geëvacueerd tijdens branden bosgebied VS jv

06 september 2020

13u45

Bron: ANP 0 De Amerikaanse autoriteiten hebben via de lucht tientallen mensen geëvacueerd die in Californië waren gestrand door natuurbranden. Gewonden worden overgebracht naar Fresno Yosemite International Airport, waar een medisch noodcentrum is ingericht.

De autoriteiten kwamen een groep van zowat 150 mensen te hulp. Die waren door de branden vast komen te zitten bij een populair reservoir in het Sierra National Forest. De brandweer meldt dat legerhelikopters 63 personen evacueerden. Zeker twaalf mensen raakten gewond. Het is onduidelijk of nog meer personen opgehaald moeten worden.

De lokale autoriteiten zegen dat mensen die nog vastzitten in het gebied rond het reservoir, momenteel geen direct gevaar lopen. Ze krijgen wel het advies om te wachten tot de hulpdiensten de evacuatieroutes hebben veiliggesteld. Eerder werd gezegd dat zowat 1.000 mensen waren gestrand.

In de Amerikaanse staat Californië woeden al drie weken talrijke bosbranden. Volgens de brandweer waren er zaterdag bijna 12.500 hulpverleners bezig met het bestrijden van meer dan twintig branden in de staat.

Sinds blikseminslagen half augustus de eerste branden veroorzaakten, zijn meer dan 900 branden uitgebroken. Ruim 6.000 vierkante kilometer land is verloren gegaan. Tot dusver zijn minstens acht mensen omgekomen. Bijna 3.300 gebouwen werden naar verluidt verwoest. Meer dan 10.500 mensen kunnen nog steeds niet terugkeren naar hun huizen en appartementen.

De twee grootste branden woedden onlangs nabij de metropool San Francisco. De brandweer riep inwoners van de getroffen regio's in de staat op om vanwege de stijgende temperaturen tijdens dit lange vakantieweekend zo min mogelijk tijd buiten door te brengen. Onder de huidige weersomstandigheden kunnen gemakkelijk nieuwe branden ontstaan.

Maandag wordt in de Verenigde Staten Labor Day gevierd.