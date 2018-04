Tientallen lijken gevonden in massagraf in Raqqa

22 april 2018

Bron: Belga

Tientallen lijken, van jihadi's maar ook van burgers, zijn aangetroffen in een massagraf in Raqqa, het vroegere bolwerk van terreurbeweging IS in Syrië. Dat zei een lokale verantwoordelijke.