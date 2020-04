Tientallen lichamen gevonden in voertuigen in New York TT HAA

30 april 2020

09u30

Bron: ANP, New York Post 114 Bij een uitvaartcentrum in New York zijn in een koeltruck en twee bestelwagens tientallen lichamen gevonden. De lijken waren in staat van ontbinding. Buurtgenoten klaagden over een doordringende geur. Toen de politie een kijkje ging nemen, werden de doden aangetroffen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens ABC News gaat het om 100 lichamen, onder andere van mensen die zijn overleden door het coronavirus. The New York Post maakt melding van 40 tot 60 lichamen, die in de voertuigen en op de grond van het uitvaartcentrum in Brooklyn zijn gevonden.

Crematorium

Andrew Cleckley Funeral Services zou hebben verklaard dat de koelcel die normaal wordt gebruikt om lichamen op te slaan, niet meer werkte. De wagens waren een noodoplossing. Politiebronnen meldden aan de New Yorkse krant dat de lichamen in de bestelwagens op elkaar gestapeld lagen.



Volgens de eigenaar van een nabijgelegen pand worden al minstens enkele weken lichamen geborgen in de trucks. Het betrokken uitvaartcentrum vertelde naar verluidt aan agenten dat de lijken naar het crematorium moesten gebracht worden, maar dat ze nog niet waren opgehaald.

“Onmenselijk”

New Yorkers reageren geschokt en verbolgen op de lugubere vondst. “Dit betuigt van geen respect tegenover de doden”, zegt John DiPietro. “Dit had mijn vader of broer kunnen zijn.” Een buurtbewoner spreekt van een “ramp” en een “onmenselijke situatie”. “We wisten dat er iets gaande was, maar dit hadden wij nooit kunnen vermoeden”, zegt de man, die een winkel bezit in de wijk.

De Amerikaanse staat New York is hard getroffen door het coronavirus. Begrafenisondernemers lopen over van drukte en kunnen het aantal doden nauwelijks meer aan. Sommigen hebben een week achterstand bij het begraven of cremeren van lichamen. Alleen al in de stad New York stierven 18.000 mensen aan de gevolgen van het virus.