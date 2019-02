Tientallen levend begraven na instorting illegale goudmijn in Indonesië kv

27 februari 2019

02u39

Bron: ANP, Reuters 0 Bij een mijnramp op het Indonesische eiland Sulawesi zijn volgens lokale autoriteiten mogelijk zestig mensen levend begraven toen een illegale goudmijn instortte. Reddingswerkers zijn momenteel naarstig op zoek naar overlevenden. Er is inmiddels één dode geborgen. Dertien mijnwerkers zijn gered.

Een woordvoerder van de officiële instanties zei dat de steunbalken braken in de mijn, die door het grote aantal mijngangen instabiel was geworden. In de mijn waren op dat moment tientallen gouddelvers aanwezig. De reddingswerken zullen de hele nacht verdergaan.

De Indonesische overheid verbiedt dergelijke kleinschalige goudmijnen, alhoewel regionale autoriteiten de praktijk in meer afgelegen gebieden vaak oogluikend toestaan. Wegens een gebruik aan regelgeving is de kans op ongevallen in dergelijke mijnen echter groot.