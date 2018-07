Tientallen kilo's cocaïne in Nederlandse legerkazerne

17 juli 2018

Bron: ANP

In een legerkazerne in het Nederlandse dorp Doorn (provincie Utrecht) is een grote drugslading ontdekt, vermoedelijk cocaïne. De politiedienst Koninklijke Marechaussee onderzoekt de zaak. Volgens een woordvoerder gaat het om tientallen kilo's.