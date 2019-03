Tientallen jongeren dringen huis Marokkaanse familie binnen en belagen bewoners Remco Regterschot en Matthias Van den Bossche

12 maart 2019

15u47

Bron: De Stentor 0 Bij een geëscaleerde ruzie in het Nederlandse vissersdorp Urk (Flevoland) hebben tientallen jongeren gisteravond de woning van een Marokkaans gezin aangevallen. De autochtone jongeren viseerden de 18-jarige bewoner. Hij liep net als zijn zus klappen op. Hun moeder werd door de meute tegen de grond gewerkt en raakte gewond. De burgemeester is geschokt door het geweld. Er zijn nog geen arrestaties verricht.

De aanleiding voor de ongeregeldheden was volgens de politie “een conflict in de relationele sfeer”. De agenten moesten de wapenstok inzetten om de orde te herstellen. Pas rond 23 uur, vier uur na de eerste melding over opstootjes, was de rust wedergekeerd.



Collega's uit omliggende gemeenten stonden het plaatslijke korps bij. De politie spreekt van ‘een grote groep jongeren’. Volgens lokale media gooide de groep met stenen en scandeerden meerderen de naam van anti-islampoliticus Geert Wilders. Bij de opstootjes werden op verschillende plaatsen brandjes gesticht.

De ruzie zou zijn ontstaan nadat een groep jongeren verhaal kwam halen bij de 18-jarige jongen die een meisje uit Urk zou hebben mishandeld. Maar of dit wel degelijk de aanleiding was, is lang niet zeker. Er circuleren ook andere versies. De confrontatie begon in een snackbar waar de bewuste jongen door de politie moest worden ontzet.

Hechte gemeenschap

De groep vertrok even later bij het eethuis en trommelde via sociale media vrienden op. Het gereformeerde vissersdorp Urk staat gekend als een zeer hechte gemeenschap. In een mum van tijd was de groep aangezwollen tot zo’n zeventig tot honderd voornamelijk jongens. Zij gingen op weg naar de woning van de 18-jarige op zo’n 500 meter van de snackbar. Dit leidde bij aankomst tot ongeregeldheden waarbij de 18-jarige jongen en zijn zus klappen kregen. Hun moeder die hen trachtte te beschermen, werd tegen de grond gewerkt en raakte gewond.

Eens de politieversterking in voege was, zetten de agenten met behulp van honden en wapenstokken rond half negen het gebied af en werd zo de wijk schoongeveegd. Er zijn geen arrestaties verricht. “De rust is inmiddels wedergekeerd, maar we sluiten niet uit dat er na onderzoek alsnog arrestaties plaats gaan vinden. Deze zaak heeft prioriteit bij ons”, aldus een politiewoordvoerder aan onze collega's van De Stentor.

De jonge Urkers vielen ook een verslaggever van de zender Omroep Flevoland aan. Zijn apparatuur werd uit de camera-auto gehaald en er werd een rookbom in de wagen gegooid. De man werd door tientallen jongeren duidelijk gemaakt dat hij het dorp moest verlaten. "Er werd ook knalvuurwerk naar hem toegegooid”, schrijft de omroep op haar website.

Burgemeester Pieter van Maren is geschokt door het geweld. Hij noemt het volstrekt ontoelaatbaar dat er kennelijk een of enkele inwoners van Urk door een groep personen zijn belaagd. “Wat ook de aanleiding geweest mag zijn, dat keur ik ten stelligste af en de politie zal hiertegen altijd optreden.” De burgemeester laat zich vandaag informeren over het onderzoek van de politie naar de toedracht en de strafrechtelijke vervolging van daders, luidt het nog.