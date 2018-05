Tientallen IS-verdachten opgepakt in Turkije

15 mei 2018

De Turkse autoriteiten hebben tientallen buitenlanders opgepakt die banden zouden hebben met terreurorganisatie IS. Antiterreureenheden vielen in miljoenenstad Istanbul gelijktijdig gebouwen binnen in dertien districten, zeggen bronnen binnen de politie tegen het Turkse staatspersbureau Anadolu.