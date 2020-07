Tientallen huiszoekingen in Italië bij grote actie tegen kinderporno: minstens 3 personen opgepakt AW

04 juli 2020

13u47

Bron: Belga 0 Het Italiaanse gerecht heeft vandaag tientallen huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar kinderpornografie. Volgens het persagentschap ANSA werd een vijftigtal verdachten geviseerd en zijn minstens drie personen opgepakt.

In niet minder dan vijftien van de twintig Italiaanse regio's werden huiszoekingen verricht. De operatie, die gecoördineerd werd door de gerechtelijke autoriteiten in Turijn, kaderde in een onderzoek naar het bezit en de uitwisseling van kinderpornografische beelden. Er loopt ook een onderzoek naar misbruik van minderjarigen.



Volgens ANSA werd de politie door onderzoeksmateriaal uit een andere zaak op het spoor van een groter netwerk gezet. De onderzoekers zouden op gruwelijke beelden van misbruikte kinderen gestoten zijn. Die beelden zouden via het internet internationaal uitgewisseld zijn.



Het Italiaanse gerecht werkt in dat kader samen met een Canadees centrum voor onderzoek naar kindermisbruik.

