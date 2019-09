Tientallen huiszoekingen bij medestanders van Russische opposant Navalny kg

12 september 2019

11u09

Bron: Belga 0 De Russische politie heeft vandaag tientallen huiszoekingen over het hele land gedaan bij medewerkers van Kremlin-opposant Aleksej Navalny, zo hebben militanten gezegd. Navalny maakte deze zomer deel uit van een ruime protestbeweging tegen de uitsluiting van kandidaten bij lokale verkiezingen. "Er staan al meer dan 29 steden en ruim 80 adressen op de lijst" van huiszoekingen, zei Leonid Volkov, een medestander van Navalny, op zijn Twitter-account.

"Het betreft niet alleen de appartementen van de coördinatoren en de kantoren, maar ook de woningen van de medewerkers en vrijwilligers", preciseerde Volkov. Hij voegde eraan toe dat de politie onder meer in de steden Nijni Novgorod, Vladivostok, Kazan, Jekaterinenburg, Novossibirsk en Sint-Petersburg huiszoekingen deed.



Volgens hem hebben alle huiszoekingen te maken met een onderzoek naar het "witwassen van geld" tegen de anticorruptieorganisatie van Navalny, dat begin augustus gelanceerd werd, toen in Moskou betoogd werd tegen de uitsluiting van oppositiekandidaten bij een lokale stembusgang.



De woordvoerster van Navalny noemde de huiszoekingen van een "daad van intimidatie" met als doel het werk van zijn organisatie te verlammen. Vorige week werden kantoren in Moskou en de opnamestudio van de ploeg van Navalny al door politieagenten met bivakmutsen doorzocht.

