Tientallen Hells Angels vrij nadat ze ‘omerta’ respecteren, maar één Belg blijft in de cel HR

22 november 2019

08u04

Bron: CM Jornal, Sol, Expresso, TVI 8 Buitenland In Portugal zijn tientallen Hells Angels vrijgelaten nadat ze zich maandenlang hielden aan hun ‘omerta’ of zwijgplicht. Ze worden verdacht van een raid op een lokaal waar rivalen van de Bandidos vergaderden. Slechts één verdachte moet van het gerecht wèl in de cel blijven. De Belg Dirk B. wordt verdacht van poging tot moord.

Een groep van tientallen Hells Angels viel in maart 2018 gewapend met messen, bijlen en wapenstokken binnen in een restaurant in Loures, een gemeente in de buurt van Lissabon. Ze raakte er slaags met leden van ‘Red & Gold’. Hun aanvoerder, de extreem-rechtse Mário Machado, zou goede banden hebben met motorclub ‘Bandidos’, de aartsvijanden van de Hells Angels.



De Hells Angels probeerden tijdens de raid vier mensen om het leven te brengen. Andere aanwezigen raakten gewond. Het restaurant werd tijdens de aanval compleet vernield. De aanval gebeurde in het kader van een bendeoorlog over de controle van illegale wapen- en drugshandel. Tegen dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, hadden de aanvallers zich al uit de voeten gemaakt.

In de nasleep van de raid startte het Portugese gerecht een grootschalig onderzoek naar de handel en wandel van de Hells Angels. Daarbij kwamen 89 verdachten in het vizier, van wie er 37 in voorhechtenis kwamen te zitten. Niemand zou echter op vragen van de politie geantwoord hebben.

Tientallen verdachten vrijgelaten

Een tiental dagen geleden echter besliste het gerecht om 33 verdachten die in de cel zaten, vrij te laten. Ook vier Hells Angels met een enkelband zijn opnieuw vrij. Volgens de rechtbank is de redelijke termijn verstreken om ze nog langer vast te houden, zonder dat een datum is vastgelegd voor de start van hun proces. De meeste van hen zijn beschuldigd van diefstal, geweld, het bezit van verboden wapens en drugshandel, en deel uit te maken van een criminele organisatie.

Opgepakt in Algarve

Voor de Belg Dirk B., die pas eind juni van dit jaar werd opgepakt in de Algarve, is de situatie anders. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het gerecht vreest dat hij zou vluchten als ze hem laten gaan. Bovendien is hij pas later opgepakt dan de anderen, dus is voor hem de redelijke termijn nog niet verstreken.