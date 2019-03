Tientallen hardhandige arrestaties bij betoging in Nicaragua IB

17 maart 2019

00u14

Bron: Belga 0 In Nicaragua heeft de politie meerdere mensen opgepakt die deelnamen aan een betoging. Volgens de oppositiebeweging Alianza Cívica werden de betogers hardhandig aangepakt en zijn meer dan 30 demonstranten onwettig meegenomen.

De organisatie publiceerde een lijst met namen van de gearresteerde personen en vraagt hun onmiddellijke vrijlating. De agenten zouden ook journalisten hebben geviseerd.

Nog volgens de oppositiebeweging zitten ook meer dan 60 mensen vast in een winkel. Lokale media melden dat zij in hun vlucht voor de politie het winkelcentrum Metrocentro in Managua waren binnengelopen.

Nicaragua gaat al een jaar gebukt onder een zware economische en politieke crisis. Meer dan 500 mensen verloren volgens mensenrechtenorganisaties het leven bij de protesten tegen het regime. Honderden opposanten zouden achter de tralies zijn beland. Ortega en de oppositie zijn intussen een dialoog gestart die tot de vrijlating van gevangenen zou moeten leiden.