Tientallen gewonden door turbulentie in passagiersvliegtuig in VS kv

10 maart 2019

03u35

Bron: Belga, AD 0 Minstens 25 inzittenden van een toestel van luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines zijn zaterdag plaatselijke tijd zwaargewond geraakt toen er zich turbulentie voordeed bij het naderen van New York. De John F. Kennedy-luchthaven in New York spreekt van 25 gewonden, de brandweer van 29. Dat bericht tv-zender NBC.

De Boeing 777, die uit Istanboel kwam, had 326 passagiers en 21 bemanningsleden aan boord. De turbulentie zou zich voorgedaan hebben bij het aanvliegen boven New England, de regio in het noordoosten van de VS. De landing zelf gebeurde zonder incidenten.

De meeste gewonden moesten worden behandeld voor kneuzingen en snijwonden. Eén passagier brak zijn been. Het vliegpersoneel riep de noodtoestand uit toen het toestel nog in de lucht was, waarna diverse ambulances zich naar de landingsbaan begaven.



Het was al het tweede incident zaterdag, rond de New Yorkse luchthavens. Eerder op de dag sloot Newark Airport tijdelijk de landingsbaan nadat een toestel van Montreal naar Fort Lauderdale een noodlanding moest maken vanwege rook in het vrachtruim.