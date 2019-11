Tientallen gewonden bij zware aardbeving in Albanië mvdb

26 november 2019

06u27

Bron: ANP - Belga - DPA - Reuters 2 Een aardbeving met een kracht van 6.4 heeft vanochtend de westkust van Albanië getroffen. Er is sprake van zeker tientallen gewonden na de instorting van een gebouw. De kuststad Durres zou het meeste schade hebben geleden.

Het epicentrum lag op ongeveer 30 kilometer van de hoofdstad Tirana, op een diepte van 10 kilometer. Volgens lokale media heeft de beving grote schade veroorzaakt aan gebouwen in Durrës, de tweede stad van het land. Die plaats ligt pal aan de westkust van het land en heeft 175.000 inwoners. De schok is ook gevoeld in zuidelijke Italiaanse regio’s Puglia en Basilicata.



Het gaat om de ergste beving die de Balkanstaat in tientallen jaren heeft getroffen, stelt het Amerikaanse geologische instituut USGS. Tijdens een serie van aardbevingen in september dit jaar raakten meer dan honderd mensen gewond en werden honderden gebouwen beschadigd. Toen ging het om bevingen met een kracht van tussen de 4.4 en 5.8. Ziekenhuizen in Tirana vangen de meeste gewonden op.