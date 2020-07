Tientallen gewonden bij treinongeluk nabij Praag IB

15 juli 2020

02u22

Bron: Belga 2 Bij een aanrijding tussen een passagierstrein en een goederentrein in Tsjechië zijn gisteravond tientallen gewonden gevallen. Minstens vier personen raakten zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldde persbureau CTK op basis van reddingsdiensten. Zeker 29 mensen raakten lichtgewond.

Een van de machinisten raakte geklemd in zijn locomotief en kon niet direct bevrijd worden. De aanrijding tussen de passagierstrein en de posttrein vond plaats bij Cesky Brod, op zo'n 30 kilometer ten oosten van de Tsjechische hoofdstad Praag.

De hulpdiensten zijn nog ter plaatse en het is mogelijk dat het aantal gewonden nog oploopt. Er is geen sprake van doden, al is het volgens de hulpdiensten nog mogelijk dat er dodelijke slachtoffers worden aangetroffen.

Bij een frontale botsing tussen twee passagierstreinen in Tsjechië kwamen vorige week nog twee mensen om het leven, een Tsjech en een Duitser.



