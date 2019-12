Tientallen gewonden bij politieoptreden tegen Catalaanse separatisten in marge van Clásico

IB

19 december 2019

04u02

Bron: Belga

1

In de marge van de Clasico tussen FC Barcelona en Real Madrid zijn gisterenavond in de buurt van Camp Nou een vijftigtal gewonden gevallen bij een charge van de politie op de honderden separatisten die een barricade in brand hadden gestoken. Dat maakten de hulpdiensten bekend.