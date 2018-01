Tientallen gewonden bij bomaanslag Ecuador

28 januari 2018

Bij een bomaanslag op een politiebureau in San Lorenzo in Ecuador zijn zeker 28 mensen gewond geraakt. De Ecuadoraanse president Lenin Moreno heeft de noodtoestand uitgeroepen in de steden Eloy Alfaro en San Lorenzo om de veiligheid van de burgers te kunnen waarborgen.