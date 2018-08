Tientallen gewonden bij aardbeving in Iran

kv

26 augustus 2018

01u55

Bron: ANP

0

In het westen van Iran, bij de grens met Irak, heeft vandaag een aardbeving plaatsgevonden. De schok met een kracht van 6.1 was tot in de Iraakse hoofdstad Bagdad te voelen. Volgens een Iraans persagentschap raakten tientallen mensen gewond.