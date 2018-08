Tientallen gewonden bij aardbeving in Iran kv

26 augustus 2018

01u55

Bron: Belga 0 In het westen van Iran, bij de grens met Irak, heeft vandaag een aardbeving plaatsgevonden. De schok met een kracht van 6.1 was tot in de Iraakse hoofdstad Bagdad te voelen. Er vielen tientallen gewonden, meldt het Iraans persagentschap Tasnim.

Volgens Tasnim zijn er 58 gewonden geregistreerd in verschillende steden na de aardbeving in de provincie Kermanshah. Een universitair ziekenhuis zegt dat een man van zeventig jaar overleed aan een hartaanval in de stad Novosbad, bericht Tasnim. Een verantwoordelijke in de regio Salas Babajani, in de provincie Kermanshah, zei aan het officiële persagentschap Irna dat minstens zeven personen gewond zijn geraakt.

De aardbeving, op lage diepte, vond plaats op 26 kilometer ten zuidwesten van de stad Javanrud, in Kermanshah, zegt USGS, de geologische dienst van de VS. USGS zegt dat "slachtoffers mogelijk zijn", maar dat "de impact relatief lokaal moet blijven".

In de stad Javanrud is een crisiscentrum ingericht. Op beelden op sociale media is te zien hoe personen met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De materiële schade lijkt beperkt te blijven.