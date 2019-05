Tientallen geredde migranten klampten zich vast aan tonijnkooi in Middellandse Zee HAA

30 mei 2019

11u01

Bron: AFP 1 De Maltese marine heeft 75 migranten gered uit de Middellandse Zee. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt. Nog eens 103 andere vluchtelingen zijn afgelopen aangekomen op het Italiaanse eiland Lampedusa. En een bootje met migranten zou vanochtend nog in moeilijkheden zijn.

De migranten die door de Maltese marine werden gered, hadden zich vastgeklampt aan een tonijnkooi op volle zee, meldt de marine zonder meer details te geven.

De Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN liet ondertussen ook weten dat twee boten de voorbije nacht aangekomen zijn met respectievelijk 46 en 57 migranten op het eiland Lampedusa. Zij hadden Libië minstens drie dagen geleden verlaten en werden opgemerkt door vissers.



De Duitse organisatie Watch the Med, die het noodnummer Alarm Phone beheert, kondigde aan sinds gisteren regelmatig in contact te zijn met passagiers van een bootje in moeilijkheden. Dat zou 90 mensen aan boord hebben, onder wie ongeveer vijftien kinderen.

Honderden mensen blijven in Libië elke week de zee opgaan, ook al worden veel bootjes onderschept door de Libische kustwacht.