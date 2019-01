Tientallen gele hesjes wachten Macron in Souillac op, politie herstelt de orde met wapenstok SVM

18 januari 2019

16u44

Tientallen betogers zijn in het centrum van Souillac ( het zuiden van Frankrijk; nvdr) bijeengekomen. De Franse president Emmanuel Macron werd er verwacht voor de voortzetting van het 'grote debat' met lokale verkozenen. Onder de betogers waren gele hesjes, plaatselijke gepensioneerden en enkele gemaskerde jongeren.

Kort voor de aankomst van de president werd een groot spandoek ontrold bij het congresgebouw waar de afspraak met de 600 burgemeesters gepland was. "Manu, arrête tes macronneries”, stond daarop te lezen. De feitelijke boodschap? “We zullen ons niet in slaap laten wiegen door je groot debat.” De politie stuurde deze betogers al vlug weg, want manifestaties waren verboden.

's Morgens was het tot botsingen gekomen tussen manifestanten en ordetroepen die de betogers terugdrongen, soms met de wapenstok. Twee mensen werden opgepakt. De manifestanten zongen de Marseillaise en scandeerden “Macron démission".

Tiende zaterdag op rij

Morgen worden -voor de tiende zaterdag op rij- een heleboel gele hesjes in Frankrijk verwacht. De regering rekent op haar nationaal debat om dit ongeziene sociaal protest in te dammen.

In Parijs willen gele hesjes morgen verzamelen op de place des Invalides met één ambitie: "Een miljoen in Parijs!” Ze vragen de deelnemers een bloem of een kaars mee te brengen ter ere van de mensen die sinds het begin van de beweging op 17 november om het leven kwamen of gewond raakten.