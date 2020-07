Tientallen garnaalvissers zoeken verder naar vermist Duits meisje (14) in Nederland JV HAA

13 juli 2020

14u00

Bron: ANP, AD.nl 2 De Nederlandse Kustwacht heeft de zoektocht naar een 14-jarig meisje uit Duitsland, dat zaterdagavond in de Noordzee bij Ameland vermist raakte, definitief gestaakt. Dat bevestigt een woordvoerder aan onze collega’s van AD.nl. Aangenomen wordt dat de tiener niet langer in leven is. De politie zoekt wel verder, maar niet meer als reddingsactie. Ook tientallen garnaalvissers zoeken vandaag mee naar het stoffelijk overschot.

“Het gebied is meermaals goed doorzocht en het meisje is niet aangetroffen. Er is geen reden meer om aan te nemen dat we haar nog aantreffen”, aldus de woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. De hulpdiensten hebben gisterenavond doorgezocht totdat het te donker was om nog door te gaan.

De zoektocht is vanochtend bij daglicht hervat, maar niet meer als reddingsactie. De politie houdt de stranden en kustlijn in de gaten, mocht het lichaam van het meisje aanspoelen. Op zee wordt gezocht met zeker veertig visserskotters uit Groningen en Friesland. De zoektocht is een gezamenlijk initiatief van Groningse en Friese garnaalvissers.

Het belangrijkste is dat de ouders hun kind mee terug kunnen nemen naar Duitsland Garnaalvisser Johan Rispens

Aaneengesloten netten

Garnaalvisser Johan Rispens vertelde vanmorgen aan RTV Noord hoe de zoektocht in z’n werk gaat. “Na het aanmaken van een app-groep op zondagmiddag hadden zich binnen een mum van tijd veel kotters aangemeld voor de actie. Om vijf uur vanmorgen verzamelden we bij Westgat, waar we met twintig kotters op één lijn zijn gaan liggen. We maken de boel dan dicht met onze netten, veertig netten aaneengesloten, zo’n driehonderd meter breed. Dat is zo effectief mogelijk.”

“We varen zo heen en terug naar de plek des onheils en hopen het meisje te vinden. Maar we weten niet precies hoe het in z’n werk zal gaan, gelukkig hebben we zo’n actie nog nooit eerder hoeven doen. Het belangrijkste is dat de ouders hun kind mee terug kunnen nemen naar Duitsland. En dit is de enige manier waarop we haar kunnen vinden,’ aldus Rispens tegen RTV Noord.

15 kotters op zoek naar het vermiste meisje! #Ameland

Sterke stroming

Het meisje was zaterdagavond met haar vader en zusje bij de zee ter hoogte van Nes, een gemeente op het Friese eiland Ameland, waar het drietal in de problemen raakte, aldus de kustwacht. Volgens burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland en de KNRM was de Duitse tiener even tevoren met haar zus het water ingegaan om naar de zonsondergang te kijken. Hoe de meisjes vervolgens in de problemen zijn gekomen, is niet helemaal duidelijk. Volgens de KNRM waren ze afgedreven door de sterke stroming.

De vader is zijn dochters te hulp geschoten. Hij en een van zijn dochters konden zichzelf redden, maar sloegen alarm toen ze het 14-jarig meisje niet meer zagen. De vader en het kind werden opgevangen in de reddingspost van de kustwacht in Buren. Meteen werd een grootscheepse zoekoperatie op touw gezet. Daarbij werd op zee gezocht met sonarapparatuur en vanuit de lucht met een helikopter en een vliegtuig van de kustwacht.



