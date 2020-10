Tientallen foetussen na abortus begraven in Rome zonder toestemming van moeders TTR

07 oktober 2020

13u43

Bron: Belga 0 In de Italiaanse hoofdstad Rome zijn tientallen foetussen die met een abortus werden weggehaald begraven met de naam van hun moeder op een kruis, zonder dat de moeders daarvan op de hoogte werden gesteld. De praktijken, die voor het eerst door een vrouw op Facebook werden beschreven, zorgen voor veel controverse. De autoriteiten hebben een onderzoek gestart naar mogelijke schendingen van de privacy.

De vrouw schreef op Facebook dat ze het ziekenhuis waar ze een abortus onderging had laten weten dat ze niet wilde dat de foetus begraven zou worden. Maanden later kwam ze te weten dat de foetus toch begraven werd in de Flaminio-begraafplaats, op een plek voor ongeboren kinderen. Het ziekenhuis liet de vrouw weten dat ze "als een goede daad" de foetus hadden begraven.

De vrouw drukt op Facebook haar woede uit dat "anderen zonder mijn toestemming mijn zoon begraven hebben met een kruis, een christelijk symbool waar ik geen voeling mee heb, met mijn naam erop". De Italiaanse privacywaakhond heeft ondertussen een onderzoek geopend naar de "zeer verontrustende zaak". Hij zal bekijken of er schendingen zijn gebeurd van de privacywetgeving.

Vrouwenrechtenorganisatie Associazione Differenza Donna heeft een klacht ingediend bij het parket van Rome nadat ze vrouwen met gelijkaardige verhalen had opgeroepen om zich te melden. "Tot nu toe hebben we al telefoontjes gekregen van meer dan 110 vrouwen die eerst en vooral informatie vragen", aldus voorzitster Elisa Ercoli. Volgens haar hadden "de meeste vrouwen" die contact opnamen eveneens een kruisje gevonden met hun naam erop op het kerkhof, zonder dat ze daarvoor toestemming hadden gegeven.