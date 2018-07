Tientallen dronken meeuwen kateren uit op Britse stranden Arne Adriaenssens

06 juli 2018

15u17

Bron: Metro UK 0 Dronken meeuwen maken de Britse stranden onveilig. De dieren waggelen er brakend door de branding. Waar ze zich zatdrinken, is nog onbekend.

Wie zomer zegt, zegt een glaasje teveel. Met de brandende zomerzon en de vakantiesfeer zit je als toerist al snel boven je theewater. Op de Britse stranden zijn het dit jaar echter ladderzatte meeuwen die de ontspannen sfeer bederven.

In de afgelopen twee weken werd de Britse dierenbescherming RSPCA al bedolven onder meldingen van brakende meeuwen op het strand. Eén van de opvangcentra aan de Britse zuidkust werd voor bijna dertig dronken dieren opgeroepen.

Afvalwater van brouwerij

“We hadden in de voorbije jaren ook enkele van deze oproepen, maar zoveel op korte tijd is erg ongebruikelijk”, zegt dierenarts David Couper aan Metro. “Sommige vogels waren buiten bewustzijn. Anderen waggelden stomdronken over het strand. Enkelen waren zo van de wereld dat ze het zelfs niet overleefden.”

Waarom de vogels zo massaal naar de fles grijpen, is nog niet duidelijk. Mogelijks doen ze zich tegoed aan de drankoverschotten die de toeristen op het strand achterlaten.

Een andere optie is dat het afvalwater van een lokale brouwerij hen dronken voert. Dat bijproduct wordt op een boogscheut van het strand in de zee gestort. Volgens de afspraken die het bedrijf met de milieudienst heeft, zou het water onschadelijk en quasi alcoholvrij moeten zijn. Door de epidemie was zatte meeuwen wordt dit opnieuw onderzocht.

Meer over human interest

dieren