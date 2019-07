Tientallen doden, waaronder vrouwen en kinderen, bij gruwelijk stammengeweld in Papoea-Nieuw-Guinea TT

10 juli 2019

09u29

Bij gevechten tussen verschillende stammen op Papoea-Nieuw-Guinea zijn 24 mensen om het leven gekomen, onder wie twee zwangere vrouwen en verschillende kinderen. Premier James Marape van het land beloofde de brute moorden te wreken.

De gevechten waren in de provincie Hela, een ruig gebied in het westen van het land, waar rivaliserende stammen het met elkaar aan de stok kregen. De clans vechten al eeuwenlang met elkaar, maar de toestroom van automatische wapens maakt de botsingen dodelijker dan ooit.

De moorden vonden plaats in Karida, een dorp van ongeveer 800 inwoners in het binnenland, meldt The Guardian. Volgens lokale gezondheidsmedewerkers waren er onder de doden ook minstens acht kinderen van 0 tot 15 jaar. De slachtoffers zouden brutaal zijn vermoord toen ze ‘s ochtends hun deur openden. Verschillende lichamen zouden gruwelijk verminkt en in stukken gesneden zijn.

De nieuwe premier van het land, James Marape, spreekt over “een van de meest trieste dagen uit mijn leven”. De slachtpartij vond plaats in zijn kiesdistrict. Hij beloofde de aanvallers streng aan te pakken. “Aan al wie wapens heeft, mensen vermoordt en zich dan verschuilt in zijn gemeenschap, trek lessen uit wat ik doe met criminelen die onschuldige mensen vermoorden. Ik kom achter jullie aan.”

De regio heeft gevraagd om honderd extra politieagenten om de veertig lokale agenten bij te staan. Marape zegt dat hij dat al sinds 2012 vraagt, maar er geen steun voor vindt. “Hoe kan een provincie van 400.000 inwoners functioneren met minder dan 60 agenten voor het hele gebied?”