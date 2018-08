Tientallen doden en gewonden bij aanslag in sjiitische moskee in Afghanistan TTR

03 augustus 2018

13u41

Bron: Belga 0 Bij een aanslag op een sjiitische moskee in de Oost-Afghaanse stad Gardiz zijn tientallen doden en gewonden gevallen.

Twee zelfmoordterroristen bestormden de de moskee tijdens het vrijdaggebed, openden het vuur op de gelovigen en bliezen zichzelf op. Over het precieze aantal doden bestaat momenteel nog geen duidelijkheid.

Sommige bronnen hebben het over een tiental doden, anderen over minstens 20.

De aanslag werd voorlopig ook nog niet opgeëist. Wel zijn sjiieten in Afghanistan vaak het doelwit van terreurgroep Islamitische Staat.