Tientallen doden door West-Nijlkoorts in Griekenland TTR

26 oktober 2018

17u00

Bron: Belga 0 In Griekenland is het aantal mensen dat ziek geworden en overleden is aan West-Nijlkoorts, verder opgelopen. Volgens nieuwe cijfers stierven dit jaar al 43 mensen aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn er 312 infecties vastgesteld. De meeste op het schiereiland Peloponnesos en op het platteland rond Athene en het gebied rond de havenstad Thessaloniki. Dat deelt de bevoegde dienst van het ministerie van Gezondheid (Keelpno) mee.

Twaalf mensen worden momenteel in het ziekenhuis behandeld, zes van hen liggen op de intensivecareafdeling. Het werkelijke aantal geïnfecteerde personen is waarschijnlijk veel hoger: de meeste patiënten hebben geen of onschuldige symptomen zoals hoofdpijn en gewrichtspijnen.

Het virus wordt voornamelijk overgedragen door muggen. Het was dit jaar ongewoon sterk in Europa, met een bijzonder groot aantal gevallen in Italië, Griekenland, Roemenië en Hongarije. Het maakte ook zijn opwachting in Frankrijk, Oostenrijk en Tsjechië. In Duitsland raakte onlangs een dierenarts besmet met het West-Nijlvirus, waarschijnlijk door de autopsie van een vogel die aan het virus stierf.

