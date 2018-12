Tientallen doden door tsnunami in Indonesië lva

23 december 2018

01u08

Bron: Belga 1 In Indonesië zijn zeker 43 mensen om het leven gekomen door een tsunami die zaterdagavond de stranden bereikte rond de Straat van Soenda. Volgens de burgerbeschermingsdienst zijn bijna zeshonderd mensen gewond geraakt. Twee mensen worden vermist.

Woordvoerder Sutopo Nugroho laat weten dat honderden gebouwen schade hebben opgelopen. Op beelden is te zien hoe mensen hard wegrennen als een massa water op hen afkomt. Ook staat een straat met auto’s blank. De woordvoerder zegt tegen Metro TV dat de omvang van de totale schade nog in beeld wordt gebracht.

De tsunami werd waarschijnlijk veroorzaakt door het uitbarsten van de vulkaan Krakatoa, die op een eiland in de zeestraat ligt. Hierdoor zouden er onderzeese aardverschuivingen zijn ontstaan die het zeewater omhoog stuwden. Bovendien was het volle maan, waardoor de getijstromen nog sterker zijn. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG) onderzoekt de oorzaak. Volgens het bureau had om 21.03 uur (lokale tijd) een vulkaanuitbarsting plaats en kwam 24 minuten later de tsunami aan land.

(lees verder onder foto)

Volgens de Britse zender BBC vielen er vooral doden in de regio van Pandeglang, Zuid Lampung en Serang. Ooggetuigen maken melding van meerdere golven die de strandden overspoelden. Er was ook een luid geraas te horen. Gevreesd wordt dat het aantal doden nog verder kan stijgen. Op beelden is te zien hoe straten zijn onderlopen en een auto is omgekanteld door het water.

Indonesië is in het verleden al getroffen door meerdere tsunami’s. De eilandenarchipel ligt dan ook in de Ring van Vuur, een regio met een hoge seismische activiteit. De bekendste tsunami was die van 26 december 2004, toen na een krachtige zeebeving in de Indische Oceaan een tsunami ontstond die in veertien landen in de regio 228.000 doden maakte, onder wie ook heel wat buitenlandse toeristen. Eerder dit jaar in september, vielen meer dan 2.000 doden bij een tsunami op Sulawesi.

