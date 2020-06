Tientallen doden door overstromingen in China HR

11 juni 2020

07u32

Door overstromingen en modderstromen zijn in het zuiden van China honderdduizenden mensen geëvacueerd en tientallen mensen gedood of vermist. Dat melden Chinese staatsmedia.

Het slechte weer heeft grote schade aangericht in toeristische gebieden die al eerder waren geteisterd door maandenlange reisbeperkingen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Stortbuien veroorzaakten overstromingen en modderstromen waardoor 230.000 mensen naar een andere plek zijn overgebracht en meer dan 1.300 huizen zijn vernietigd, aldus staatspersbureau Xinhua.

In het zuiden van de autonome regio Guangxi Zhuang werden zes doden gemeld en één vermiste, zei Xinhua. In de populaire bestemming Yangshuo liepen straten onder, waardoor bewoners en bezoekers gedwongen werden te evacueren op bamboevlotten. De lokale overheid zei dat meer dan duizend hotels zijn overstroomd en dat ten minste 30 toeristische locaties zijn beschadigd.

Het ministerie van noodbeheer schat dat de economische schade inmiddels meer dan 500 miljoen euro bedraagt. In de provincie Hunan zijn minstens dertien mensen omgekomen en nog eens acht mensen worden vermist of zijn gedood in de zuidwestelijke provincie Guizhou, volgens de lokale hulpdiensten.

De zware stortbuien begonnen begin juni en hebben in 110 rivieren geleid tot “gevaarlijk hoge waterstanden”, meldde Xinhua. In het zuiden wordt de komende dagen nog meer regen verwacht.