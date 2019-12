Tientallen doden door aanval jihadisten in Burkina Faso kv

24 december 2019

22u21

Bron: ANP 0 Bij een aanval van militanten op een legerbasis in het noorden van Burkina Faso zijn dinsdag zeker zeven militairen en 35 burgers, onder wie 31 vrouwen om het leven gekomen. Het leger meldde dat ook ongeveer tachtig jihadisten zijn gedood. Sinds 2015 gaat het West-Afrikaanse land gebukt onder jihadistisch geweld.

De aanval op de basis in Arbinda werd uitgevoerd door meer dan honderd militanten en duurde verscheidene uren, aldus een legerleider in een verklaring. “Een groot aantal terroristen viel tegelijkertijd de militaire eenheid en de burgerbevolking in Arbinda aan.”

De islamitische opstandelingen komen uit buurland Mali. Door de guerrilla-aanvallen, zelfmoordaanslagen en landmijnen zijn volgens de Verenigde Naties de laatste jaren meer dan zevenhonderd doden gevallen. Ongeveer 560.000 mensen zijn op de vlucht.



Geen enkele groep heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag nog opgeëist, maar het jihadistisch geweld in Burkina Faso wordt toegeschreven aan militanten die banden hebben met zowel al-Qaeda als groepen gelieerd aan Islamitische Staat.