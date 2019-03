Tientallen doden bij aanvallen van Taliban in zuiden van Afghanistan HR

25 maart 2019

10u53

Bron: Belga 0 Buitenland Tientallen leden van de veiligheidsdiensten zijn omgekomen bij aanvallen van de taliban in de zuidelijke provincie Helmand in Afghanistan. Dat melden de lokale autoriteiten.

Volgens provinciaal raadslid Mohammad Karim Atal gaat het om 20 tot 30 doden in 48 uur tijd in het Sangin-district. Zijn collega-raadslid Abdul Majeed Akhunzada heeft het dan weer over 40 tot 52 dodelijke slachtoffers.

Ongeveer een week geleden startten de taliban met een reeks vergeldingsoperaties tegen de politie, het leger en het groeiende aantal checkpoints in het district, klinkt het.

Afghaanse troepen voerden recentelijk verschillende operaties uit in de provincie, waarbij verschillende taliban-strijders gevangen genomen werden en wapenopslagplaatsen vernield werden. Naast een provinciaal overheidsgebouw en het kantoor van de lokale politie, zijn alle andere delen in handen van de militanten. Volgens de lokale raadsleden is het "gevaarlijk" in de provincie.

Onderhandelingen met VS

Hoewel ze aanvallen blijven uitvoeren, onderhandelen de taliban ook met de Verenigde Staten om een politieke oplossing voor de oorlog te vinden. Bij de gesprekken twee weken geleden is er volgens de beide partijen vooruitgang geboekt. In de komende week zullen de taliban en de VS opnieuw samenkomen in Doha.

Bekijk ook:

Amerikaanse reporter geeft unieke kijk achter de schermen bij de Taliban.