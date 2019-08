Tientallen doden bij aanval van Boko Haram op marinebasis in Nigeria HL

01 augustus 2019

17u13

Bron: Belga en ANP 0 Bij zware gevechten tussen jihadisten en een internationale troepenmacht in het noordoosten van Nigeria vielen maandag tientallen doden. Een splintergroep van Boko Haram viel volgens ingewijden een marinebasis aan bij de plaats Baga, aan het Tsjaadmeer.

De Boko Haram-strijders arriveerden maandagochtend vroeg met pick-uptrucks in Baga, vlakbij het Tsjaadmeer in het noordoosten van Nigeria. Daar kwam het tot gevechten met Nigeriaanse en Tsjadische troepen, zeggen de militaire bronnen. “De terroristen hebben twintig manschappen uit Nigeria en vijf uit Tsjaad gedood tijdens zware gevechten”, verklaarde een legerofficier. Hij zei dat ook 47 aanvallers zijn gedood. De aanval vond maandag al plaats, maar toen werd een veel lager aantal doden gemeld.

Vluchtende jihadisten zouden na de aanval zijn gestuit op andere troepen die voorraden kwamen brengen. “Ze kwamen speciale eenheden tegen die waren ingeseind door de troepen in de basis. Toen zijn meer terroristen gedood tijdens een kort treffen”, zei een tweede bron binnen het leger.

Doelwit

De marinebasis in Baga is sinds 2014 het doelwit van herhaaldelijke aanvallen van Boko Haram. Op de basis zijn troepen gelegerd van de internationale troepenmacht MNJTF. Die wordt gevormd door landen uit de regio en is bedoeld om jihadisten te bestrijden. De laatste aanval vond in december plaats.

De opstand van de jihadisten begon in 2009. In tien jaar tijd veroorzaakte het conflict bijna 27.000 doden en 2 miljoen ontheemden en verspreidde het zich naar de buurlanden van Nigeria.