Tientallen doden bij aanval taliban in Afghanistan HR

22 april 2020

14u40

Bron: Belga 0 Buitenland Bij aanvallen op verschillende controleposten in Afghanistan afgelopen nacht zijn minstens 23 leden van de veiligheidsdiensten en vier burgers gedood. Dat delen de autoriteiten mee.

Het dodelijkste incident gebeurde in de noordelijke provincie Sar-e Pol, waar elf veiligheidsmensen omkwamen bij talibanaanvallen op controleposten in twee districten. Negentien van hun collega's raakten gewond.

De andere aanvallen vonden plaats in de oostelijke provincie Logar, de zuidelijke provincie Uruzgan en de centraal gelegen provincie Ghanzi.

De afgelopen vier dagen werden meer dan honderd mensen gedood of verwond door aanvallen en bombardementen van de taliban in Afghanistan. Traditioneel kondigen de taliban in deze periode hun lenteoffensief aan, maar dit jaar hebben ze dat niet officieel gedaan.

Eind februari sloot de islamistische beweging een akkoord met Amerika, waarin ze beloofde duizend pro-regeringsgevangenen vrij te laten in ruil voor vijfduizend talibangevangenen. De tekst voorziet ook in een geleidelijke terugtrekking van de internationale troepen uit het land, in ruil voor veiligheidsgaranties van de taliban.

