Tientallen doden bij aanval in Mali KVE

13 december 2018

15u02

Bron: belga 0 In het noordoosten van Mali zijn bij verschillende aanvallen door gewapende personen eergisteren en gisteren alles samen tientallen Toearegs gedood.

De aanvallers vielen op motoren verschillende dorpen in het zuiden van de regio Menaka, aan de Nigeriaanse grens, binnen en executeerden burgers van de Idaksahak-gemeenschap. Dat heeft de gewapende groepering MSA gemeld. De beweging zelf heeft het over "47 doden". Plaatselijke verkozenen bevestigen de aanval en spreken over tientallen doden.

In de regio komt het vaak tot geweld tussen jihadisten die trouw zworen aan Islamitische Staat en twee gewapende groepen die voornamelijk uit Toearegs bestaan.