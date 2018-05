Tientallen doden bij aanslag in moskee in Afghanistan SI

06 mei 2018

14u29

Bron: Belga 0 Bij een bomaanslagen in een moskee in Afghanistan zijn tientallen doden gevallen. Dat melden de lokale autoriteiten.

In een tent van een registratiecentrum voor lokale verkiezingen in het oosten van Afghanistan ontplofte zondagochtend een bom. De tent bevond zich in een moskee. Een groot aantal mensen had net de moskee verlaten om zich in de tent te laten registreren voor de verkiezingen van oktober.

Volgens de lokale politie zijn er zeker 12 doden en 33 gewonden. Het aantal doden kan nog oplopen omdat veel gewonden er erg aan toe zijn.