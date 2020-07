Tientallen coronabesmettingen in toeristische hotspot Oostenrijk IB

26 juli 2020

02u46

Bron: ANP 0 Bij verschillende toerismebedrijven in Sankt Wolfgang in de deelstaat Opper-Oostenrijk zijn ten minste 44 coronabesmettingen vastgesteld. Volgens diverse Oostenrijkse media zijn de slachtoffers hoofdzakelijk werknemers, al is het longvirus ook bij een vakantieganger ontdekt.

De meeste geïnfecteerden zijn stagiaires. Het is onduidelijk of ze besmet zijn geraakt in hun accommodatie of tijdens het uitgaan. Twee bars zijn vrijdag gesloten vanwege de virusuitbraak. De autoriteiten hebben zaterdagavond een avondklok vanaf 23 uur ingesteld voor lokale restaurants.

Tot nu toe zijn meer dan 600 mensen in het populaire vakantiegebied getest, zowel werknemers als vakantiegasten. De resultaten van 258 testen zijn bekend, de overige uitslagen worden later vandaag verwacht.

Coronamaatregelen aangescherpt

De coronamaatregelen in Oostenrijk zijn vrijdag aangescherpt. Zo moeten inwoners op meer plaatsen verplicht mondkapjes dragen. De nieuwe regels betekenen dat Oostenrijkers hun mond en neus voortaan ook moeten bedekken bij een bezoek aan supermarkten, postkantoren, bankfilialen en andere openbare gebouwen. Eerder moesten ze dat al in het openbaar vervoer.

In totaal zijn momenteel ongeveer 1500 mensen in Oostenrijk actief besmet met het virus. De nieuwe infecties zijn met name vastgesteld in de deelstaten Wenen en Opper-Oostenrijk.

De nieuwe uitbraak roept herinneringen op aan het Oostenrijkse ski- en feeststadje Ischgl in Tirol, dat in de beginfase van de pandemie een epicentrum van corona was.



