Tientallen bosbranden in Zweden raken maar niet geblust sam

21 juli 2018

22u06

Bron: belga 0 Zweden wordt geteisterd door bijna zeventig zware bosbranden. De enige hoop om vele daarvan te blussen, is een drastische ommekeer van het weer, klinkt het bij de rampenbestrijdingsdienst. De brandweer kan momenteel enkel proberen een uitbreiding van de vlammenzee te verhinderen.

De bosbranden woeden over heel Zweden. Alleen al de grootste drie in Centraal-Zweden bestrijken een oppervlakte van 20.000 hectare. Hoeveel bos in heel het land in brand staat, is voorlopig niet te zeggen, luidt het. Steeds weer breken nieuwe branden uit die zich snel uitbreiden omwille van de wind.

Internationale hulp

Zweden heeft nog nooit grotere bosbranden moeten bestrijden, en is bij het blussen aangewezen op internationale hulp. Frankrijk en Italië hebben elk vijf blusvliegtuigen gestuurd, Portugal twee. Duitsland stuurde vijf blushelikopters en Zweden krijgt ook hulp uit Noorwegen, Litouwen, Polen en Denemarken.

