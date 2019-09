Tientallen boeren komen om bij mislukte drone-aanval in Afghanistan HAA

19 september 2019

11u15

Bron: ANP, Reuters 0 Minstens dertig burgers zijn gisteren om het leven gekomen bij een mislukte luchtaanval in het oosten van Afghanistan. Zeker veertig anderen raakten gewond. Dat melden regeringsofficials.

De aanval met een drone werd uitgevoerd door Afghaanse regeringstroepen, met Amerikaanse steun. Doel van de aanval was een schuilplaats voor IS-strijders, maar in plaats daarvan kwamen de projectielen neer midden in een groep boeren. De landbouwers waren juist klaar met de oogst van pijnboompitten. De luchtaanval vond plaats nabij Wazir Tangi, in de provincie Nangarhar, en eiste het leven van minstens dertig burgers. Zeker veertig anderen raakten gewond.