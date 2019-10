Tientallen betogers opgepakt in Hongkong: “Toch was er deze keer minder geweld” SVM

13 oktober 2019

16u29

Bron: Belga 0 De politie heeft in Hongkong tientallen betogers opgepakt. Zij betoogden op verschillende plaatsen om democratische hervormingen te eisen. Er daagde wel minder volk op dan de voorbije weekends en er was minder geweld.

De ordediensten waren het grootste deel van de namiddag in de weer om op verschillende plaatsen de confrontatie aan te gaan met gemaskerde betogers. Sommigen blokkeerden belangrijke wegen, anderen gooiden projectielen op spoorwegen.

Vrouw geslagen met paraplu

De politie zette traangas in twee wijken in. In die van Mongkok, op het schiereiland van Kowloon, richtten betogers een barricade van bamboe op. Ze werden opgepakt bij een blitzactie van de politie.

Even daarna zag een journalist van het Franse nieuwsagentschap AFP in diezelfde zone hoe betogers een vrouw van middelbare leeftijd sloegen, ook met een paraplu. Ze hadden haar gezicht besmeurd met modder. De vrouw had de politie geholpen om een barricade te ontmantelen.

Bijna dagelijks

In Tai Po, meer in het noorden, vielen de ordediensten een winkelcentrum binnen omdat er slogans getagd waren op de gevels. Een administratief gebouw in de buurt werd geplunderd. In zeker vier andere wijken waren er ook acties. Ook hier greep politie in.

Sinds vier maanden vinden er bijna dagelijks betogingen plaats in Hongkong om democratische hervormingen te eisen. Ze klagen de toenemende inmenging aan van de Chinese overheid in kwesties van de semi-autonome regio.