Tientallen arrestaties in Turkije bij razzia op verdachten 4 jaar na staatsgreep

08 juni 2020

11u41

De Turkse autoriteiten hebben meer dan honderd veronderstelde aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen gearresteerd in verband met de poging tot de mislukte staatsgreep ongeveer vier jaar geleden.

Maandag hield de politie in verschillende provincies razzia's om de verdachten op te pakken, meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. De meeste gezochte mensen zijn actieve of voormalige politieagenten. In meerdere delen van het land rekende de politie verdachten in.

Meer dan 10.000 arrestaties

Sinds de mislukte coup zijn tienduizenden veronderstelde aanhangers van Gülen opgepakt. Eerder dit jaar in februari pakte de politie nog honderden verdachten op.

De 78-jarige Gülen, die zelf al jaren in de Amerikaanse staat Pennsylvania woont, heeft in heel Turkije aanhangers. Zelf ontkent de geestelijke alle betrokkenheid bij de couppoging, gericht tegen president Recep Tayyip Erdogan. Turkije heeft de VS eerder al om de uitlevering van Gülen gevraagd.