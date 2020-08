Tientallen arrestaties in Schilderswijk Den Haag na opnieuw een onrustige nacht jv

15 augustus 2020

07u45

Bron: ANP 0 De Nederlandse politie van Den Haag heeft tientallen arrestaties verricht in de Schilderswijk waar het al een aantal nachten op rij onrustig is. Volgens de politie zijn zeker 27 mensen opgepakt voor onder andere het overtreden van het noodbevel, openlijke geweldpleging, opruiing, belediging en bedreiging. Ook zijn zes scooters in beslag genomen.

Voor een deel van de Schilderswijk was een noodbevel van kracht en buurtpreventieteams, jongerenwerkers, buurtvaders en wijkagenten liepen door de straten om het gesprek aan te gaan met de jeugd. Desondanks verzamelde zich in de loop van de avond een groep van ongeveer vijftig jongeren op de Vaillantlaan. Toen ze weigerden te vertrekken, werd direct een aantal mensen opgepakt.



In de buurt van de Vaillantlaan en de Hoefkade bleven kleine groepen jongeren zich ophouden. Ze gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Ook werd bij een kiosk voor sport- en spelmaterialen aan het Jacob van Campenplein brand gesticht. Om het vuur te kunnen blussen ondersteunde de Mobiele Eenheid de brandweer.

Ook donderdagavond kwam de gemeente al met een noodbevel toen jongeren agenten bekogelden, een vuilcontainer in de brand staken en vernielingen aanrichtten. De politie pakte ruim twintig mensen op. Ook eerder in de week was het onrustig in de Schilderswijk.

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het vrijdagavond en -nacht eveneens onrustig. Daar liepen volgens de politie veel jongeren rond op straat die vuurwerk afstaken en vernielingen aanrichtten.