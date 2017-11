Tientallen arrestaties en meer dan 55 miljoen in beslag genomen bij acties tegen maffia in Italië ADN

16u56

Bron: Belga 0 EPA Archiefbeeld ter illustratie. Tientallen mensen zijn gearresteerd en meer dan 55 miljoen euro is in beslag genomen tijdens drie razzia's van de Italiaanse politie tegen misdaadorganisaties, die gelinkt worden aan de maffia. De politie zette gelijktijdige operaties op tegen de georganiseerde misdaad in Reggio Calabria, Napels en Firenze.

In Reggio Calabria - in de teen van de Italiaanse Laars - werden 50 mensen gearresteerd, onder huisarrest geplaatst of verhinderd de stad te verlaten. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap aan de maffia, van afpersing en oplichting bij overheidsopdrachten. Dat schrijft de politie op Twitter. De operatie was gericht tegen de daar opererende N'drangheta-maffia.

Tegelijkertijd werden in Napels en Firenze 19 vermoede leden van de Camorra, de Napolitaanse maffia, opgepakt. Onder hen ook de capo van de Mallardo-clan, aldus het Italiaanse persagentschap Ansa. Tot de in beslag genomen goederen van vermoede maffioso van samen meer dan 55 miljoen euro behoren bouwterreinen, firma's, auto's en bankrekeningen.

Reggio Calabria #‘Ndrangheta operazione #PoliziadiStato e #CC 50 arresti per associazione mafiosa, estorsione turbativa asta stupefacenti pic.twitter.com/WmsMWbeUf4 Polizia di Stato(@ poliziadistato) link